Vegliò ore la padrona stroncata dal malore | ora il cagnolino Pick ha una nuova famiglia

Dopo che la sua padrona è morta, Pick, il cagnolino che aveva vegliato ore sulla sua salma, ha finalmente trovato una nuova famiglia. Il piccolo animale era rimasto accanto a Vanna Bini, caduta accidentalmente da un argine nel comune di Torricella del Pizzo, e ora potrà riprendere una vita normale altrove.

San Daniele Po (Cremona), 11 febbraio 2026 – Ha trovato una nuova casa Pick, il cagnolino c he era rimasto a vegliare la sua padrona Vanna Bini, stroncata da un malore dopo essere finita giù da un argine in golena nel comune di Torricella del Pizzo. La donna, 72 anni, martedì sera della scorsa settimana dopo l'incidente era uscita dalla sua auto, aveva camminato nel buio, sotto schok, fino ad accasciarsi a terra in un campo. Non l'ha mai lasciata . Con lei era rimasto solo lui, Pick, non l'aveva mai abbandonata, per ore l'aveva vegliata, difesa fino al momento del ritrovamento da parte di un cacciatore quasi 24 ore dopo.

