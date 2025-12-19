Lo schianto e il jet in fiamme muore l’ex campione Nascar Greg Biffle con la sua famiglia

Un tragico incidente aereo negli Stati Uniti ha causato la morte dell’ex campione Nascar Greg Biffle, della sua famiglia e altre persone coinvolte. Lo schianto e il jet in fiamme hanno sconvolto l’intera nazione, lasciando un vuoto nel mondo dello sport e una comunità sconvolta dal drammatico evento.

Gli Stati Uniti sono sotto choc per il disastroso incidente aereo che ha causato la morte dell'ex pilota Nascar Greg Biffle, della sua famiglia e altre persone rimaste coinvolte. Si è trattato di un vero e proprio orrore. Stando a quanto riferito dalla stampa estera, l'incidente aereo è avvenuto in Carolina del Nord nel corso della giornata di ieri, giovedì 18 dicembre. Il jet privato Cessna Citation 550, di proprietà di una compagnia gestita da Biffle, si è schiantato mentre tentava di atterrare all'aeroporto regionale di Statesville. Purtroppo per alcuni non c'è stato scampo. Le immagini video degli attimi successivi all'impatto stanno facendo il giro del web e sono a dir poco sconvolgenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

