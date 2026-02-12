Milano Cortina 2026 Arianna Fontana è nella storia | si prende l’argento e fa 13 medaglie olimpiche

Arianna Fontana conquista un argento che la proietta in cima alla storia dello sport italiano. A Milano, durante le Olimpiadi Invernali, la pattinatrice mette al collo la sua tredicesima medaglia olimpica, un risultato che nessuno aveva mai raggiunto prima. Nonostante non sia arrivato l’oro, il suo nome resta scritto tra i grandi, con un’altra prova di determinazione e talento.

Milano, 12 febbraio 2026 – Non arriva l'oro dei sogni, ma al collo Arianna Fontana mette un meraviglioso argento nei 500 metri dello short track, dei suoi infiniti successi alle Olimpiadi Invernali ed entra nella storia. A Milano Cortina 2026, l'Azzurra, dopo l'oro avuto nel Team Mixed (leggi qui), conquista il secondo posto facendo incetta ancora di allori (13 medaglie in totale ai Giochi). Fa una gara di cuore e di grande grinta, fino al traguardo. Con il suo sguardo della tigre si prende il podio, realizzando una gara super. La Fontana diventa l'atleta più medagliata di sempre ai Giochi Invernali nelle discipline individuali, superando Stefania Belmondo.

