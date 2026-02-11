Arianna-Fontana Arianna Fontana torna sul podio olimpico e raggiunge un risultato incredibile. Con la vittoria nella staffetta, l’atleta di Torino conquista la sua medaglia numero otto, avvicinandosi al record di Mangiarotti. Dopo anni di sacrifici e battaglie, Fontana ha finalmente ottenuto questa vittoria insieme alla squadra, dimostrando di essere anche una donna forte e consapevole. La sua carriera, lunga e ricca di successi, continua a mostrare la stessa determinazione di sempre.

Carlo Azeglio Ciampi avrebbe di lì a qualche mese lasciato la presidenza della Repubblica a Giorgio Napolitano. Calciopoli sarebbe scoppiata a maggio e l'Italia del calcio avrebbe vinto il Mondiale. Il Festival di Sanremo, iniziato subito dopo le Olimpiadi, era pronto a incoronare Povia. Tutto è cambiato, noi siamo cambiati, Arianna ha sempre una medaglia al collo. Era una bimbetta con un caschetto d'oro a Torino 2006, è la colonna della spedizione (con la compagna Chiara Betti, classe 2002, che glielo ricorda: "Lei pattina da quando io non ero ancora nata". "Grazie, eh") a Milano Cortina 2026.

© Gazzetta.it - Da Torino 2006 a Milano Cortina è cambiato, tutto tranne l'eterna Arianna Fontana

Con la conclusione delle qualificazioni per Milano-Cortina 2026, sono stati definiti i posti assegnati agli atleti italiani nella combinata nordica.

