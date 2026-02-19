Arianna Fontana fa l’oro nell’argento | 14 medaglie olimpiche e un record italiano superato nella staffetta

Da ameve.eu 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arianna Fontana ha vinto una medaglia d’argento nella staffetta ai Giochi di Milano-Cortina, battendo il record italiano nella gara. La sua vittoria si aggiunge alle 14 medaglie olimpiche che ha portato a casa in carriera, confermando il suo ruolo di punto di riferimento nello short track. La gara si è svolta sotto gli occhi di migliaia di tifosi, che hanno applaudito il suo sforzo e determinazione. Con questa conquista, Fontana continua a scrivere pagine importanti della storia dello sport italiano.

Arianna Fontana Scrive la Storia: L’Argento nella Staffetta e un Record Olimpico Ineguagliabile. Milano-Cortina, 18 febbraio 2026 – Arianna Fontana ha conquistato un posto nella leggenda dello sport italiano. La staffetta 3000 metri di short track alle Olimpiadi Invernali ha regalato all’Italia una medaglia d’argento e ha consacrato la ventottenne atleta come l’italiana più medagliata della storia olimpica, con un palmarès di ben 14 podi. Elisa Confortola, Chiara Betti e Arianna Sighel hanno contribuito a questo trionfo, superate solo dalla squadra avversaria. Una Gara al cardiopalma e un Traguardo Storico.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Arianna Fontana entra nella leggenda: 14 medaglie olimpiche, argento con la staffetta femminile di short trackArianna Fontana ha ottenuto la sua quattordicesima medaglia olimpica, conquistando l’argento nella staffetta femminile di short track.

Arianna Fontana nella storia: argento nella staffetta a Milano Cortina 2026 e record di 14 medaglieArianna Fontana ha fatto notizia perché ha vinto l’argento nella staffetta femminile sui 3000 metri a Milano Cortina 2026, e ha battuto il record di medaglie vinte ai Giochi invernali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Arianna Fontana, record di medaglie Olimpiche per l'Italia: argento a Milano Cortina 2026 nei 500 m, 13 podi in carriera · Risultati short track oggi; Arianna Fontana è nella storia: l'Italia vince la medaglia d'oro nello short track staffetta mista; Arianna Fontana, un argento che la porta tra le leggende delle Olimpiadi: eguagliato il record di Mangiarotti; Blog | Olimpiadi: Italia oro nella staffetta mista di short track. Oggi nuova gara per Arianna Fontana - Alley Oop.

Diretta Arianna Fontana/ 1000 m short track: amaro quarto posto! Oro Velzeboer (Olimpiadi 2026, 16 febbraio)Diretta Arianna Fontana 1000 metri short track Olimpiadi 2026: quarto posto per l'azzurra, medaglia d'oro a Xandra Velzeboer. ilsussidiario.net

Milano Cortina: Arianna Fontana quarta nei 1000 metri short track: 'Fa rabbia, è finita a sportellate'Oro all'olandese Velzeboer, argento alla canadese Sarault e bronzo alla coreana Kim. Azzurra: 'Torno in pista per la staffetta ancora più cattiva' (ANSA) ... ansa.it