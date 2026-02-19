Arianna Fontana fa l’oro nell’argento | 14 medaglie olimpiche e un record italiano superato nella staffetta
Arianna Fontana ha vinto una medaglia d’argento nella staffetta ai Giochi di Milano-Cortina, battendo il record italiano nella gara. La sua vittoria si aggiunge alle 14 medaglie olimpiche che ha portato a casa in carriera, confermando il suo ruolo di punto di riferimento nello short track. La gara si è svolta sotto gli occhi di migliaia di tifosi, che hanno applaudito il suo sforzo e determinazione. Con questa conquista, Fontana continua a scrivere pagine importanti della storia dello sport italiano.
Arianna Fontana Scrive la Storia: L’Argento nella Staffetta e un Record Olimpico Ineguagliabile. Milano-Cortina, 18 febbraio 2026 – Arianna Fontana ha conquistato un posto nella leggenda dello sport italiano. La staffetta 3000 metri di short track alle Olimpiadi Invernali ha regalato all’Italia una medaglia d’argento e ha consacrato la ventottenne atleta come l’italiana più medagliata della storia olimpica, con un palmarès di ben 14 podi. Elisa Confortola, Chiara Betti e Arianna Sighel hanno contribuito a questo trionfo, superate solo dalla squadra avversaria. Una Gara al cardiopalma e un Traguardo Storico.🔗 Leggi su Ameve.eu
