Arianna Fontana entra nella leggenda | 14 medaglie olimpiche argento con la staffetta femminile di short track

Arianna Fontana ha ottenuto la sua quattordicesima medaglia olimpica, conquistando l’argento nella staffetta femminile di short track. La vittoria nasce da anni di impegno e sacrifici, ma anche dalla determinazione di questa atleta nata a Como. La sua presenza a Milano-Cortina 2026 rappresenta un record e un esempio per molti giovani sportivi. La sua carriera si arricchisce di un nuovo traguardo, che la colloca tra le grandi dello sport italiano. La sua storia continuerà a essere raccontata negli anni a venire.

Chi è Arianna Fontana e perché Milano-Cortina 2026 la consacra nella leggenda?. Milano-Cortina 2026 resterà nella storia non solo per le emozioni degli spettatori, ma soprattutto per un nome che riecheggerà nei secoli: Arianna Fontana. Con l’argento conquistato nella staffetta femminile di short track, la campionessa di Berbenno ha raggiunto la straordinaria cifra di 14 medaglie olimpiche, diventando l’atleta italiana più medagliata di sempre. Un traguardo che fino a giovedì scorso sembrava impossibile, quando l’argento individuale nei 500 metri l’aveva già portata a pari merito con lo storico schermidore Edoardo Mangiarotti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Arianna Fontana entra nella leggenda: 14 medaglie olimpiche, argento con la staffetta femminile di short track Argento per la staffetta femminile di short track: Arianna Fontana con 14 medaglie è l'atleta italiana più medagliata di sempreIl successo della staffetta femminile di short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha portato l’Italia sul podio con l’argento. Olimpiadi Milano-Cortina: argento Italia nella staffetta short track donne. Arianna Fontana nella storia: 14 medaglieL’Italia conquista un’altra medaglia alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, questa volta con l’argento nella staffetta femminile di short track. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Arianna Fontana, record di medaglie Olimpiche per l'Italia: argento a Milano Cortina 2026 nei 500 m, 13 podi in carriera · Risultati short track oggi; Blog | Olimpiadi: Italia oro nella staffetta mista di short track. Oggi nuova gara per Arianna Fontana - Alley Oop; Olimpiadi Milano Cortina, Arianna Fontana d’argento: è l’italiana con più medaglie olimpiche di sempre; Quante medaglie olimpiche ha vinto Arianna Fontana? A Milano-Cortina entra nella leggenda. Arianna Fontana nella leggenda, 14ª medaglia alle Olimpiadi: argento nella staffetta dello short trackArianna Fontana entra ancora una volta nella leggenda dello sport italiano. L’azzurra conquista la 14ª medaglia olimpica della sua carriera grazie all’argento ... thesocialpost.it Olimpiadi, Arianna Fontana nella leggenda: 14 medaglie olimpiche e record italianoArianna Fontana entra nella storia dei Giochi Olimpici invernali. Conquistando l'argento nella staffetta femminile sui 3000 metri dello short ... iltempo.it SEMPLICEMENTE MOSTRUOSA Un’altra grandissima prova per Arianna Fontana. Per l’azzurra si tratta del 14° podio olimpico: un traguardo straordinario che la consacra come l’atleta italiana più medagliata di sempre, superando Edoardo Mangiarotti. A facebook Arianna Fontana, la medaglia numero 14 può attendere: “Presa a sportellate dall’avversaria cinese” x.com