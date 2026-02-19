Arianna Fontana aggancia Brignone e Lollobrigida in testa alla classifica dei premi | i soldi guadagnati alle Olimpiadi

Arianna Fontana ha vinto tre medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, accumulando così una cifra record di premi. La pattinatrice ha contribuito alla vittoria nella staffetta mista, ha ottenuto l’argento sui 500 metri e ieri ha conquistato l’argento nella staffetta femminile. Con questi risultati, ha superato Edoardo Mangiarotti ed è diventata l’italiana con più medaglie olimpiche di sempre. La sua crescita nel circuito internazionale ha portato a un aumento consistente delle entrate da premi. La sua carriera continua a sorprendere.

