Olimpiadi argento per Arianna Fontana nello short track Lollobrigida clamorosa secondo oro per l’azzurra Brignone trionfa dopo l’infortunio – Le sfide di giovedì 12 febbraio

Arianna Fontana conquista l’argento nello short track alle Olimpiadi di Milano-Cortina. L’azzurra si piazza al secondo posto nella finale femminile, portando a casa un’altra medaglia per l’Italia. La gara si è svolta sotto gli occhi di tutti, con Fontana che ha dato il massimo fino all’ultimo giro, confermando ancora una volta la sua bravura e determinazione.

Immensa Arianna Fontana alle Olimpiadi di Milano-Cortina. L’azzurra ha vinto un’altra medaglia piazzandosi al secondo posto della finale femminile di short track. A 35 anni d’età, Fontana – che ha già vinto un oro ieri nella staffetta mista – fa salire così il medagliere dell’Italia. Al termine di giovedì 12 febbraio, gli azzurri contano 17 medaglie: 6 ori, 3 argenti e 8 bronzi. Bronzo nella staffetta mista dello slittino. Lo slittino regala un’altra medaglia all’Italia. Gli azzurri hanno conquistato una medaglia di bronzo nella staffetta mista con Verena Hofer (schierata per prima), poi il doppio di Emanuel Rieder e Simon Kainwwaldner, quindi Dominik FIschnaller e a chiudere il doppio donne Andrea Voetter e Marion Oberhofer.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina

L’Italia torna a salire sul podio alle Olimpiadi di Milano-Cortina con una medaglia di bronzo nello slittino.

Francesca Lollobrigida conquista ancora.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina

Argomenti discussi: Blog | Olimpiadi: Italia oro nella staffetta mista di short track. Oggi nuova gara per Arianna Fontana - Alley Oop; Milano Cortina 2026, Italia oro nello short track misto e bronzo nel doppio misto curling; Italia oro nella staffetta mista di short track, Arianna Fontana da record a Milano Cortina 2026: 12 medaglie e sesta edizione a podio · Risultati Olimpiadi oggi; Olimpiadi invernali 2026, Italia: staffetta short track d'oro e bronzo nel curling.

Olimpiadi, argento da brividi per Arianna Fontana: raggiunto un record incredibileLa leggenda azzurra a medaglia nei 500 metri dietro solo alla super Velzeboer. Nei 1000 metri maschili Sighel squalificato nei quarti. tuttosport.com

Diretta Short Track/ Finale 500 e 1000 metri Olimpiadi 2026 video streaming Rai: argento per Arianna Fontana!Diretta short track finale 500 e 1000 metri con Arianna Fontana e Pietro Sighel in streaming video Rai 2 alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. ilsussidiario.net

ARIANNA E COMPANY L'Italia ha messo in cascina altre due medaglie alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La staffetta mista dello short track si è laureata campione olimpica. Per #AriannaFontana si tratta della dodicesima medaglia olimpica in sei - facebook.com facebook

! Arianna Fontana diventa l’atleta italiana ù alle Olimpiadi: con l’argento vinto nella short track 500 metri a Milano-Cortina fa la storia e conquista la sua tredicesima medaglia ai Giochi Olimpici! x.com