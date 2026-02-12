Arianna Fontana aggancia Edoardo Mangiarotti | la classifica degli italiani con più medaglie alle Olimpiadi

Arianna Fontana si avvicina a Edoardo Mangiarotti in classifica, diventando l’italiana con più medaglie olimpiche. Dopo l’argento nei 500 metri di short track a Milano Cortina 2026, la campionessa ha raggiunto il record storico, consolidando il suo ruolo tra le grandi dello sport italiano.

Arianna Fontana, con l’argento conquistato nei 500 metri femminili dello short track ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, aggancia Edoardo Mangiarotti in testa alla classifica degli italiani che hanno vinto più medaglie alle Olimpiadi. Quella odierna è la tredicesima medaglia dell’azzurra ai Giochi, con tre ori, cinque argenti ed altrettanti bronzi: Mangiarotti nella scherma aveva ottenuto sei ori, cinque argenti e due bronzi. Al terzo posto di questa classifica un’altra leggenda degli sport invernali, Stefania Belmondo, con dieci medaglie. A quota nove sono appaiati al quarto posto gli schermidori Valentina Vezzali e Giulio Gaudini, mentre in sesta posizione con otto c’è ancora la scherma con Giovanna Trillini. 🔗 Leggi su Oasport.it

