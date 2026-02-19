Il consigliere Michele Menchetti ha richiesto con forza l’istituzione immediata di una Commissione a Arezzo, dopo aver denunciato irregolarità nei documenti ufficiali. Menchetti sostiene che senza un approfondimento ufficiale non si può fare chiarezza sulla vicenda, che riguarda presunti errori amministrativi. La sua richiesta arriva dopo aver esaminato alcuni documenti che, a suo dire, sono stati interpretati in modo ambiguo. La polemica si intensifica, e Menchetti insiste sulla necessità di agire subito per fare luce sulla questione.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE Nota del consigliere comunale Michele Menchetti Ad Arezzo torna a soffiare vento di polemica e a mettere benzina sul fuoco è il consigliere comunale Michele Menchetti, che non le manda certo a dire. Con una nota bella chiara ha chiesto la convocazione urgente della Commissione controllo e garanzia: “Qui bisogna fare luce, e anche in fretta”, è il succo del discorso. La richiesta è partita nero su bianco verso il presidente della commissione Marco Donati, il vicepresidente Francesco Romizi e l’ufficio di presidenza del Consiglio Comunale. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, Menchetti batte i pugni: “subito la Commissione, qui c’è da fa’ chiarezza!”

