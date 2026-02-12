Lista Indipendente Per Arezzo Menchetti Sindaco | i prossimi appuntamenti

Questa mattina ad Arezzo sono stati annunciati i prossimi appuntamenti della Lista Indipendente per il candidato sindaco Menchetti. La lista ha confermato la sua presenza nelle prossime settimane con incontri pubblici e iniziative sul territorio. I sostenitori si preparano a sostenere la candidatura, mentre si intensificano i segnali di una campagna che si fa sempre più concreta.

Arezzo, 12 febbraio 2026 – " Lista Indipendente Per Arezzo Menchetti Sindaco: i prossimi appuntamenti". Nota stampa del consigliere comunale Michele Menchetti "La Lista Indipendente Per Arezzo annuncia i prossimi eventi organizzati in vista delle elezioni comunali imminenti. Sabato 14 febbraio dalle 15 alle 19 saremo presenti "tra la gente" in piazza San Jacopo con un punto d'incontro per l'ascolto della cittadinanza. Successivamente mercoledì 18 febbraio alle ore 20.45 saremo al Cas di Giovi per parlare del nostro programma per Arezzo, con particolare attenzione al tema della raccolta differenziata.

