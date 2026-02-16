San Donato la Tanti bussa al centro culturale | Qui si fa chiarezza siamo in Italia!
La Tanti si presenta al centro culturale di San Donato, chiedendo spiegazioni e affermando: “In Italia bisogna fare chiarezza!” La deputata ha portato con sé alcuni documenti e ha insistito affinché vengano esaminati attentamente, evidenziando la necessità di trasparenza.
Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE Comunicato stampa del Comune di Arezzo Oh via, qui bisogna capirsi bene. Dopo che nei giorni scorsi un po’ di cittadini della zona di San Donato hanno alzato il sopracciglio e chiesto lumi, il vicesindaco Lucia Tanti ha preso carta e penna e ha mandato una richiesta formale di chiarimenti al responsabile del centro culturale di tradizione islamica che ha sede nel quartiere. “Nessun processo in piazza – chiarisce – ma chiarezza sì”. Perché oltre ai momenti di preghiera, la domanda è semplice: che attività si fanno coi ragazzi? Sono aperte davvero a tutti, bambini e bambine? E soprattutto, che messaggi passano? Il punto, inutile far finta di nulla, è tutto lì. 🔗 Leggi su Lortica.it
Tanti: “Richiesta di approfondimento sulle attività del centro culturale San Donato”
Il gruppo Tanti ha chiesto chiarimenti sulle attività del centro culturale San Donato, dopo aver scoperto che l’amministrazione locale non ha ancora pubblicato il programma annuale.
Tanti: San Donato, la Regione taceLa vicesindaco Lucia Tanti critica la mancanza di risposte sulla destinazione dei finanziamenti per l'ospedale San Donato durante la presentazione della programmazione dell'Area Vasta Toscana sud est. lanazione.it
