Arbitro Napoli Juve designato il fischietto del match | chi dirige la super sfida del Maradona La scelta di Rocchi

al Maradona. L’ Associazione Italiana Arbitri ha comunicato le designazioni arbitrali per la prossima quattordicesima giornata di Serie A. L’attesa maggiore era concentrata sulla scelta del direttore di gara per il big match tra Napoli e Juventus, e il designatore Rocchi ha deciso di puntare su Federico La Penna della sezione di Roma. La Penna: debutto in Napoli Juve al Maradona. La scelta di Federico La Penna per il delicato match del Maradona è significativa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Arbitro Napoli Juve, designato il fischietto del match: chi dirige la super sfida del Maradona. La scelta di Rocchi

Claudio Zuliani. . Niente notte napoletana. Ecco la prima decisione di Spallettone #NapoliJuventus Senza Gatti-Brevmer-Rugani-Vlahovic la Juve pronta con una mossa a sorpresa. Chiunque sia arbitro e varista... ormai non vi crede più nessuno! - facebook.com Vai su Facebook

Ultime 50 gare di Serie A tra Juve e Napoli Rigori Napoli: 9 (a Napoli 7) Rigori Juventus: 0 Ultimo rigore Juve contro il Napoli 8.3.1992: Baggio, arbitro Cesari Ultimo rigore (ininfluente) Juve a Napoli: 25.3.1990: De Agostini, arbitro Carlo Longhi 35 anni fa, la S Vai su X

