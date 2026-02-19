Arbitri nuovo terremoto | confermata la squalifica del presidente Zappi

Il presidente Antonio Zappi rischia di perdere il suo ruolo dopo che la Figc ha confermato la sua squalifica. La decisione arriva dopo un’indagine che ha coinvolto la gestione degli arbitri e le accuse di comportamenti scorretti. Zappi, che aveva già attirato l’attenzione per alcune decisioni contestate, ora si trova sotto un’ulteriore pressione. Il commissariamento del settore arbitrale potrebbe portare a cambiamenti immediati e a un nuovo modo di gestire le nomine. La vicenda rimane al centro del dibattito nel calcio nazionale.

(Adnkronos) – Nuovo terremoto per gli arbitri, con la prospettiva di decadenza per il presidente Antonio Zappi e il commissariamento da parte della Figc. La Corte Federale d'Appello della Figc a Sezioni Unite ha respinto il reclamo di Zappi, confermando l'inibizione di 13 mesi per il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri. Il numero uno dell'Aia era stato sanzionato lo scorso 12 gennaio dal Tribunale Federale Nazionale per aver indotto gli ex responsabili della Can C e della Can D, Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi, a rassegnare le dimissioni dai rispettivi incarichi. La Corte ha respinto anche il reclamo di Emanuele Marchesi, componente del Comitato Nazionale dell'Aia, sanzionato dal Tfn con 2 mesi di inibizione.