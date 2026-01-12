Bufera Arbitri | Presidente Zappi inibito per pressioni i retroscena
Il recente episodio legato alla Bufera Arbitri ha coinvolto anche il presidente dell’AIA, Zappi, inibito per presunte “pressioni indebite”. Questa situazione ha generato non solo tensioni tra gli arbitri italiani, ma anche un clima di incertezza nella classe arbitrale. I retroscena suggeriscono un contesto complesso, che va oltre le controversie sul campo e tocca aspetti di governance e integrità della disciplina.
Classe arbitrale, ora è caos non solo in campo. Oltre alle diverse polemiche arbitrali che hanno coinvolto i fischietti italiani in campo ed il designatore Gianluca Rocchi, nell'occhio del ciclone anche il Presidente dell'AIA Zappi, colpevole di "pressioni indebite". AIA, Zappi condannato: 13 mesi di inibizione Un vero e proprio terremoto giudiziario sta scuotendo il
Caso Zappi, VAR contraddittorio e regolamento confuso: arbitri nella bufera, Sozza paga per tutti; Capello accusa duramente il sistema arbitrale: Sono una mafia. Al Var servono gli ex calciatori.
