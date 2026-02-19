Apple potrebbe affidarsi a memorie ‘cinesi’ per evitare l’aumento dei prezzi dei suoi prodotti

Apple sta considerando di acquistare memorie cinesi per ridurre i costi e rispondere alle tensioni geopolitiche. La decisione deriva dall'aumento dei prezzi dei componenti, che rischia di incidere sui margini di profitto. La società valuta di affidarsi a CXMT e YMTC, due aziende locali, per rafforzare la propria catena di approvvigionamento. Questa mossa potrebbe cambiare il modo in cui Apple gestisce i fornitori e ridurre la dipendenza dai fornitori tradizionali. La scelta potrebbe influenzare anche altri colossi tecnologici.

Apple punta alla Cina per le memorie: una svolta strategica tra costi e geopolitica. Apple sta valutando l’approvvigionamento di memorie DRAM e NAND da due aziende cinesi, CXMT e YMTC, in una mossa strategica volta a contenere l’aumento dei costi dei componenti e a diversificare la propria catena di fornitura. Questa decisione, emersa a metà febbraio 2026, potrebbe avere ripercussioni significative sul mercato dei semiconduttori e sulle dinamiche commerciali globali, soprattutto in un contesto di crescente tensione geopolitica. La crisi delle memorie e la ricerca di alternative. L’attuale scenario economico è caratterizzato da un incremento generalizzato dei prezzi delle memorie, un elemento cruciale per la produzione di dispositivi elettronici.🔗 Leggi su Ameve.eu

