Mentre la campionessa di sci Mikaela Shiffrin affrontava la gara, ha deciso di prendersi un momento di silenzio per il padre scomparso. La sua dedica pubblica, in cui parla di trovare pace con il lutto, è arrivata dopo aver superato una sfida interiore molto forte. La vittoria a Pechino 2022 l’ha aiutata a lasciarsi alle spalle un passato difficile, ma i ricordi personali continuano a pesare. La sportiva ha spiegato che il momento di riflessione le ha dato forza per andare avanti.

La maledizione di Pechino 2022 è stata scacciata in poco più di un minuto e mezzo. Ma c’erano altri spettri, più intimi e personali, con cui far pace. A Cortina d’Ampezzo Mikaela Shiffrin chiude il conto in sospeso con le Olimpiadi, togliendosi il peso delle sei gare su sei senza medaglie che si portava dai Giochi di Pechino 2022 e vincendo l’oro nello slalom femminile, la sua specialità. E rivolge una dedica speciale al padre Jeff, morto in un incidente domestico nel 2020: da lì non era più riuscita a vincere alcuna medaglia olimpica. Un lutto che l’ha condizionata in questi anni, al netto delle vittorie e dei record dell’attuale primatista di successi in Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Anziché pensare 'affronto questo momento senza lui', mi sono presa un momento per stare in silenzio": la dedica di Shiffrin al padre morto

Milano-Cortina, Shiffrin in lacrime per il padre scomparso: Ora gli parlo

