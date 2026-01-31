Rybakina trionfa agli Australian Open Sabalenka devastata | In questo momento sono senza parole

Elena Rybakina ha vinto gli Australian Open battendo Aryna Sabalenka, che si è lasciata andare a lacrime e parole sconvolte alla fine del match. La numero uno al mondo non è riuscita a nascondere la delusione, mentre la vincitrice si è subito mostrata felice e sorpresa. La finale è stata intensa, con Rybakina che ha conquistato il titolo in modo deciso.

