Tutto bloccato Follia in Italia città presa d’assalto! Sta succedendo in questo momento

6 dic 2025

L’atmosfera di dicembre è segnata dal ritorno dei mercatini natalizi, evento che richiama ogni anno migliaia di visitatori, attratti dai profumi di spezie e vin brulé che si mescolano all’aria fredda e alle luci soffuse delle casette di legno. Il ponte dell’Immacolata rappresenta per molte città italiane l’avvio ufficiale della stagione natalizia, ma quest’anno la situazione in una città italiana ha assunto proporzioni straordinarie: il centro storico è stato letteralmente invaso da turisti e curiosi, pronti a vivere un weekend di festa e tradizione. Tutto bloccato: esodo invernale per il ponte. 🔗 Leggi su Tvzap.it

