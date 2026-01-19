Al pronto soccorso con tosse e dolore toracico i medici fanno una scoperta shock | Era incastrato nei polmoni
Al Pronto Soccorso del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, una giovane donna è stata sottoposta a un intervento urgente dopo aver accusato tosse e dolore toracico. La scoperta dei medici ha rivelato un episodio insolito, che ha richiesto un intervento chirurgico particolare. Questa vicenda evidenzia l’importanza di un intervento tempestivo e professionale in situazioni di emergenza.
Il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria è stato recentemente teatro di un intervento chirurgico straordinario e fuori dal comune che ha salvato la vita a una giovane donna. Il caso ha attirato l’attenzione dei media nazionali per la natura insolita del corpo estraneo rinvenuto nelle vie respiratorie della paziente e per la complessità della manovra necessaria alla sua rimozione. La vicenda ha avuto inizio con sintomi apparentemente comuni, come una tosse persistente e un dolore toracico acuto, che però nascondevano una realtà clinica molto più drammatica e potenzialmente fatale se non fosse stata diagnosticata con tempestività dai medici calabresi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Al pronto soccorso con tosse e dolore toracico, aveva cacciavite odontoiatrico incastrato in un broncoUna donna è stata ricoverata al pronto soccorso del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria dopo aver inalato un cacciavite odontoiatrico, rimasto incastrato in un bronco.
La paziente era arrivata in Pronto soccorso dopo una Tac eseguita a causa di tosse persistente e di un forte dolore toracico. La donna è stata poi dimessa in ottime condizioni di salute - facebook.com facebook
