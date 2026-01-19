Al Pronto Soccorso del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, una giovane donna è stata sottoposta a un intervento urgente dopo aver accusato tosse e dolore toracico. La scoperta dei medici ha rivelato un episodio insolito, che ha richiesto un intervento chirurgico particolare. Questa vicenda evidenzia l’importanza di un intervento tempestivo e professionale in situazioni di emergenza.

Il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria è stato recentemente teatro di un intervento chirurgico straordinario e fuori dal comune che ha salvato la vita a una giovane donna. Il caso ha attirato l’attenzione dei media nazionali per la natura insolita del corpo estraneo rinvenuto nelle vie respiratorie della paziente e per la complessità della manovra necessaria alla sua rimozione. La vicenda ha avuto inizio con sintomi apparentemente comuni, come una tosse persistente e un dolore toracico acuto, che però nascondevano una realtà clinica molto più drammatica e potenzialmente fatale se non fosse stata diagnosticata con tempestività dai medici calabresi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Al pronto soccorso con tosse e dolore toracico, i medici fanno una scoperta shock: “Era incastrato nei polmoni”

Al pronto soccorso con tosse e dolore toracico, aveva cacciavite odontoiatrico incastrato in un broncoUna donna è stata ricoverata al pronto soccorso del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria dopo aver inalato un cacciavite odontoiatrico, rimasto incastrato in un bronco.

Braccialetti SOS nei pronto soccorso: medici e infermieri potranno denunciare una violenzaIn alcuni pronto soccorso italiani, i medici e gli infermieri avranno a disposizione braccialetti SOS per segnalare tempestivamente eventuali episodi di violenza o aggressione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Al pronto soccorso con tosse e dolore toracico, aveva cacciavite odontoiatrico incastrato in un bronco - Il caso di una donna giunta al pronto soccorso del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria e operata d’urgenza per rimuovere il corpo estraneo ... fanpage.it