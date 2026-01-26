È morto Davide Lionello figlio di Oreste | si lancia sotto la metro i familiari chiedono chiarezza sulla clinica psichiatrica dov’era ricoverato

È stato confermato che Davide Lionello, 52 anni e figlio dell’attore Oreste Lionello, si è tolto la vita lanciandosi sotto una metro a Roma. I familiari chiedono chiarimenti sulla clinica psichiatrica presso cui era ricoverato. La vicenda solleva interrogativi sulla sua condizione e sulle circostanze che hanno portato a questo tragico gesto.

Poco fa è stato reso noto che era Davide Lionello, 52 anni, figlio del celebre attore e doppiatore Oreste Lionello, l'uomo morto ieri, investito da un convoglio della metropolitana alla fermata Subaugusta, sulla linea A di Roma. Secondo le testimonianze raccolte dagli agenti di polizia intervenuti sul posto, si sarebbe lanciato volontariamente sui binari all'arrivo del treno. Il macchinista, sotto shock, non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto nonostante il tentativo di frenata d'emergenza. Sul luogo della tragedia sono accorsi i vigili del fuoco, gli agenti della polizia di Stato del commissariato di San Giovanni e i sanitari del 118, che hanno potuto soltanto constatare il decesso.

