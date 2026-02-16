Antonella Fiordelisi in lacrime | Non vedo mia sorella da cinque anni sono diventata zia e non lo sapevo

Antonella Fiordelisi si è commossa durante un’intervista, rivelando di non aver visto sua sorella da cinque anni e di essere diventata zia senza saperlo. La causa di questa distanza, secondo quanto ha spiegato, è un rapporto complicato che si è deteriorato nel tempo. La ragazza ha anche condiviso un episodio toccante: ha scoperto di essere zia solo recentemente, quando i genitori le hanno mostrato una foto del nipotino.