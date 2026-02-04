Antonella Fiordelisi sulla storia con Giulio Fratini | Convivenza? Non mi piazzo a casa delle persone

Antonella Fiordelisi spiega perché non ha intenzione di vivere con Giulio Fratini. Dopo un anno insieme, l’ex gieffina ha chiarito che non si sente di sistemarsi a casa di qualcuno e preferisce mantenere le distanze fisiche, anche se il rapporto tra loro resta saldo. Lo ha detto durante una puntata de La Volta Buona, lasciando capire che per ora non ci sono progetti di convivenza.

Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini hanno festeggiato da poco un anno insieme. Nello studio de La Volta Buona, l'ex volto del Grande Fratello è tornata a parlare del loro rapporto, spiegando perché, per il momento, preferisce mantenere le distanze fisiche nonostante la solidità del legame.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Antonella Fiordelisi Giulio Fratini

A gennaio, Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini celebreranno un anno insieme.

Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini hanno celebrato insieme un importante traguardo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Antonella Fiordelisi Giulio Fratini

Argomenti discussi: Antonella Fiordelisi, il traguardo con Giulio Fratini: Per me è un record; Antonella Fiordelisi festeggia un anno d'amore con Giulio Fratini: Per me è un record; Antonella Fiordelisi celebra un anno d’amore con Giulio Fratini: un traguardo speciale; ''Record per me'': Antonella Fiordelisi festeggia 1 anno d’amore con Giulio Fratini.

Antonella Fiordelisi sulla storia con Giulio Fratini: Convivenza? Non mi piazzo a casa delle personeAntonella Fiordelisi e Giulio Fratini hanno festeggiato da poco un anno insieme. Nello studio de La Volta Buona, l’ex volto del Grande Fratello è tornata a parlare del loro rapporto, spiegando perché, ... fanpage.it

Antonella Fiordelisi parla di Giulio e fa una rivelazione: Ci sono i pilastri per costruireTra cuori, sorrisi rubati e complicità che non ha bisogno di filtri, Antonella Fiordelisi sembra vivere uno dei capitoli più luminosi della sua storia personale. E al centro di questo romanzo contempo ... 361magazine.com

«365» accompagnato da un cuore rosso: così Antonella Fiordelisi ha voluto celebrare il primo anno insieme a Giulio Fratini, condividendo una serie di foto che raccontano i loro dodici mesi come coppia. La modella, molto seguita su Instagram e nota anche p facebook