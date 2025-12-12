Milano-Cortina annunciati i portabandiera dell’Italia
Sono stati annunciati i portabandiera italiani per i Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026. Per la prima volta, la staffetta sarà composta da quattro portabandiera, due per ciascuna città, segnando un importante momento di rappresentanza e collaborazione tra le due località ospitanti.
Decisi i portabandiera dell’Italia per i Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026: per la prima volta nella storia saranno quattro, due per ciascuna città. Il fondista Federico Pellegrino, argento nel 2018 e nel 2022, e Arianna Fontana, stella azzurra del pattinaggio short track con 11 medaglie olimpiche, terranno alto lo stendardo azzurro a Milano, mentre il giocatore di curling Amos Mosaner, oro nel doppio misto con Stefania Costantini a Pechino 2022, e Federica Brignone saranno i nostri alfieri a Cortina. Ad annunciarli il presidente del Coni Luciano Buonfiglio: la cerimonia di consegna della bandiera è in programma al Quirinale il 22 dicembre prossimo. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Trapani terrà viva la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026! ? Il 15 dicembre, la nostra città sarà protagonista di un evento unico: la tappa trapanese della Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026! ? Dichiarazio - facebook.com Vai su Facebook
Olimpiadi di Milano Cortina 2026: non significano solo impianti sportivi ma anche nuove infrastrutture stradali e ferroviarie. Quasi 3 miliardi di opere però saranno concluse solo dopo la fine dei Giochi, alcune anche a distanza di anni. Ne parliamo domenica d Vai su X
Milano Cortina 2026, scelti i portabandiera: Mosaner-Brignone e Pellegrino-Fontana - Milano Cortina 2026 si avvicina e oggi, 12 dicembre, sono stati ufficializzati i portabandiera della Nazionale azzurra. Lo riporta lapresse.it
Olimpiadi Italia, scelti i quattro portabandiera per Milano Cortina 2026. E arriva una novità su Brignone - Saranno Federico Pellegrino, Arianna Fontana, Amos Mosaner e Federica Brignone gli atleti scelti per portare il tricolore durante la cerimonia d'apertura dei Giochi invernali al via dal prossimo 6 feb ... Come scrive corrieredellosport.it
Pechino, Sofia Goggia sarà portabandiera azzurra ai Giochi