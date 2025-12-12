Milano-Cortina annunciati i portabandiera dell’Italia

Sono stati annunciati i portabandiera italiani per i Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026. Per la prima volta, la staffetta sarà composta da quattro portabandiera, due per ciascuna città, segnando un importante momento di rappresentanza e collaborazione tra le due località ospitanti.

Decisi i portabandiera dellItalia per i Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026: per la prima volta nella storia saranno quattro, due per ciascuna città. Il fondista Federico Pellegrino, argento nel 2018 e nel 2022, e Arianna Fontana, stella azzurra del pattinaggio short track con 11 medaglie olimpiche, terranno alto lo stendardo azzurro a Milano, mentre il giocatore di curling Amos Mosaner, oro nel doppio misto con Stefania Costantini a Pechino 2022, e Federica Brignone saranno i nostri alfieri a Cortina. Ad annunciarli il presidente del Coni Luciano Buonfiglio: la cerimonia di consegna della bandiera è in programma al Quirinale il 22 dicembre prossimo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

