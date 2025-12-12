Milano-Cortina annunciati i portabandiera dell’Italia

Sono stati annunciati i portabandiera italiani per i Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026. Per la prima volta, la staffetta sarà composta da quattro portabandiera, due per ciascuna città, segnando un importante momento di rappresentanza e collaborazione tra le due località ospitanti.

Decisi i portabandiera dell’Italia per i Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026: per la prima volta nella storia saranno quattro, due per ciascuna città. Il fondista Federico Pellegrino, argento nel 2018 e nel 2022, e Arianna Fontana, stella azzurra del pattinaggio short track con 11 medaglie olimpiche, terranno alto lo stendardo azzurro a Milano, mentre il giocatore di curling Amos Mosaner, oro nel doppio misto con Stefania Costantini a Pechino 2022, e Federica Brignone saranno i nostri alfieri a Cortina. Ad annunciarli il presidente del Coni Luciano Buonfiglio: la cerimonia di consegna della bandiera è in programma al Quirinale il 22 dicembre prossimo. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Milano-Cortina, annunciati i portabandiera dell’Italia

Trapani terrà viva la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026! ? Il 15 dicembre, la nostra città sarà protagonista di un evento unico: la tappa trapanese della Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026! ? Dichiarazio - facebook.com Vai su Facebook

Olimpiadi di Milano Cortina 2026: non significano solo impianti sportivi ma anche nuove infrastrutture stradali e ferroviarie. Quasi 3 miliardi di opere però saranno concluse solo dopo la fine dei Giochi, alcune anche a distanza di anni. Ne parliamo domenica d Vai su X

Milano Cortina 2026, scelti i portabandiera: Mosaner-Brignone e Pellegrino-Fontana - Milano Cortina 2026 si avvicina e oggi, 12 dicembre, sono stati ufficializzati i portabandiera della Nazionale azzurra. Lo riporta lapresse.it

Olimpiadi Italia, scelti i quattro portabandiera per Milano Cortina 2026. E arriva una novità su Brignone - Saranno Federico Pellegrino, Arianna Fontana, Amos Mosaner e Federica Brignone gli atleti scelti per portare il tricolore durante la cerimonia d'apertura dei Giochi invernali al via dal prossimo 6 feb ... Come scrive corrieredellosport.it

Pechino, Sofia Goggia sarà portabandiera azzurra ai Giochi

Video Pechino, Sofia Goggia sarà portabandiera azzurra ai Giochi Video Pechino, Sofia Goggia sarà portabandiera azzurra ai Giochi