Il 2025 granata? Un anno tra luci e ombre | C’è voglia di reagire per tornare a correre

Il 2025 del Pontedera è stato un anno di sfide e riflessioni. Tra momenti difficili e segnali di speranza, la squadra ha affrontato un percorso complesso, ma comunque ricco di significato. Presidente Simone Millozzi traccia un bilancio equilibrato di un anno che ha testato la tenacia e la volontà del club, lasciando spazio alla volontà di reagire e di ripartire con rinnovato entusiasmo.

Presidente Simone Millozzi, tracciamo un bilancio del 2025 del Pontedera? "È stato un anno intenso, complesso, a tratti doloroso, ma anche ricco di significati. Dal punto di vista sportivo la stagione chiusa a maggio è stata buona, con l'accesso ai play off. Un traguardo tutt'altro che scontato, che certifica il valore del lavoro svolto". C'è però un evento che ha segnato profondamente l'annata sul piano umano e societario. "Sì, ed è stata una prova durissima per la nostra società: a fine giugno Rossano Signorini, il nostro amministratore delegato, è stato costretto a fermarsi a causa di un grave evento legato alla sua salute.

