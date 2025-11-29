Oltre 1.200 bambini e ragazzi a Cartoons on the Bay – Winter Edition

Roma, 29 nov. (askanews) – Oltre 40 appuntamenti tra masterclass, laboratori, jam session a cui hanno preso parte più di 1.200 studenti, incontri esclusivi con il doppiatore Fabrizio Vidale, voce di Eddie Murphy e Jack Black, con Alessandro Rack, regista e sceneggiatore di film d’animazione come “Gatta Cenerentola”, Stefano Bessoni, maestro della stop-motion, con Stefano Argentero, regista specializzato in animazioni con la plastilina: è stata una Winter Edition dai grandi numeri, sempre promossa da Rai e realizzata da Rai Com in collaborazione con la Regione Abruzzo e il Comune dell’Aquila, con la direzione artistica di Adriano Monti Buzzetti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it