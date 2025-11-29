Oltre 1.200 bambini e ragazzi a Cartoons on the Bay – Winter Edition
Roma, 29 nov. (askanews) – Oltre 40 appuntamenti tra masterclass, laboratori, jam session a cui hanno preso parte più di 1.200 studenti, incontri esclusivi con il doppiatore Fabrizio Vidale, voce di Eddie Murphy e Jack Black, con Alessandro Rack, regista e sceneggiatore di film d’animazione come “Gatta Cenerentola”, Stefano Bessoni, maestro della stop-motion, con Stefano Argentero, regista specializzato in animazioni con la plastilina: è stata una Winter Edition dai grandi numeri, sempre promossa da Rai e realizzata da Rai Com in collaborazione con la Regione Abruzzo e il Comune dell’Aquila, con la direzione artistica di Adriano Monti Buzzetti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Oltre un centinaio di bambini e ragazzi delle scuole della città hanno animato la cerimonia di accensione dell’albero e delle luminarie in piazza dei Signori, a Vicenza - facebook.com Vai su Facebook
Oltre 1.200 bambini e ragazzi a “Cartoons on the Bay – Winter Edition” - (askanews) – Oltre 40 appuntamenti tra masterclass, laboratori, jam session a cui hanno preso parte più di 1. Lo riporta msn.com
Diocesi: Prato, oltre 1.500 tra bambini e ragazzi coinvolti nell’esperienza degli oratori estivi. Il saluto di mons. Nerbini in tre parrocchie - Giovanni Nerbini, non è voluto mancare all’appuntamento con l’inizio degli oratori estivi. agensir.it scrive
Gardaland, quattro giorni di sorrisi per oltre 100 bambini delle case-famiglia - È questa l’esperienza che oltre 100 bambini e ragazzi provenienti da case- Si legge su notizie.tiscali.it