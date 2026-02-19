anghiari ritrovati quattro veicoli rubati

A Anghiari, i Carabinieri hanno scoperto quattro veicoli rubati, dopo aver ricevuto una segnalazione di furto nella vicina Umbria. Durante una perlustrazione notturna, i militari hanno individuato tre furgoni e un’auto, tutti parcheggiati in una zona isolata. I veicoli erano stati portati via poche ore prima e sono stati restituiti ai legittimi proprietari. L’operazione si è conclusa con il recupero di mezzi che sembrano pronti a essere rimessi in circolazione. La polizia indaga ora sui responsabili.

Arezzo, 19 febbraio 2026 – Anghiari. Ritrovati 4 veicoli rubati. N ella notte di giovedì, i Carabinieri della Compagnia di Sansepolcro hanno ritrovato tre furgoni ed un’utilitaria che erano stati rubati solo poche ore prima nella vicinissima Umbria. I proprietari dei veicoli, facenti capo a due ditte di autotrasporti ubicate nell’area industriale tra Città di castello e San Giustino, non si erano ancora accorti della mancanza di quei mezzi che erano stati parcheggiati la sera precedente. La segnalazione ed il ritrovamento: era già trascorsa la mezzanotte, quando un cittadino ha chiamato la Centrale Operativa dell’Arma segnalando di avere notato dei furgoni alla cui guida vi erano degli uomini incappucciati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

