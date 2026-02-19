Nella notte tra giovedì e venerdì, i Carabinieri di Sansepolcro hanno scoperto quattro veicoli rubati, tra cui tre furgoni e un’auto, nascosti in un'area isolata vicino ad Anghiari. La causa del ritrovamento è stata una segnalazione da parte di un cittadino che aveva notato strani movimenti. Le forze dell'ordine hanno immediatamente avviato le verifiche e recuperato i mezzi, che erano stati trafugati in Umbria poche ore prima. Le indagini continuano per identificare i responsabili del furto.

Nella notte tra giovedì e venerdì, i Carabinieri della Compagnia di Sansepolcro, sotto il coordinamento del Comando Provinciale di Arezzo, hanno rinvenuto quattro veicoli – tre furgoni e un’utilitaria – risultati rubati poche ore prima in Umbria. I mezzi appartengono a due ditte di autotrasporti con sede nell’area industriale compresa tra Città di Castello e San Giustino. I proprietari, al momento del ritrovamento, non si erano ancora accorti del furto: i veicoli erano stati parcheggiati la sera precedente e la sottrazione era avvenuta nel corso della notte. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, quando un cittadino ha contattato la Centrale Operativa dell’Arma segnalando la presenza sospetta di alcuni furgoni condotti da uomini con il volto coperto. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Anghiari, ritrovati quattro veicoli rubati nella notte: indagini in corso

Incendio veicoli nella notte: indagini in corsoNella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 gennaio, due veicoli e altri mezzi sono stati coinvolti in un incendio in via Carlo Orgiero, dietro via Fillak.

Leggi anche: Dublino, quattro droni militari vicino all’aereo di Zelensky: avvistamento nella notte e indagini in corso

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.