Ritrovati i 114 computer rubati dalla scuola nel Casertano | erano a Scampia
Nel giro di 48 ore i carabinieri hanno trovato i laptop rubati dall'Istituto Tecnico Industriale di Alife (Caserta); coniugi denunciati per ricettazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Un bottino “sorprendente” che ha portato al ritrovamento di dispositivi elettronici, vestiti, attrezzatura da lavoro, computer e persino bottiglie di spumante - facebook.com Vai su Facebook
Ritrovati i 114 computer rubati dalla scuola nel Casertano: erano a Scampia - Nel giro di 48 ore i carabinieri hanno trovato i laptop rubati dall'Istituto Tecnico Industriale di Alife (Caserta); coniugi denunciati per ricettazione ... Riporta fanpage.it
Alife, recuperati i pc rubati: restituiti all’istituto tecnico. I Ministro ringrazia - Sono stati ritrovati a Napoli, nell’abitazione di una coppia, i 114 computer rubati all’Istituto Tecnico Industriale di Alife nella notte tra il 24 e il 25 novembre. Da orizzontescuola.it
Oltre cento computer rubati in una scuola ritrovati a casa di una coppia - I carabinieri della Compagnia di Piedimonte Matese hanno restituito agli studenti dell'Istituto Tecnico Industriale di Alife i 114 computer rubati nella notte del 24 novembre scorso, e ritrovati a Nap ... msn.com scrive