Roma Angelino torna a disposizione | lo spagnolo rientra in gruppo dopo due mesi

Buone notizie per la Roma sul fronte degli infortunati: Angelino è finalmente pronto a rientrare in gruppo. Il terzino spagnolo, fermo da oltre due mesi, aveva disputato la sua ultima partita lo scorso 28 settembre contro il Verona, prima che una bronchite particolarmente aggressiva lo costringesse a un lungo stop. Nelle ultime settimane il giocatore aveva già iniziato un percorso di riatletizzazione individuale, ma ora è arrivato il via libera definitivo per tornare a lavorare insieme ai compagni al Fulvio Bernardini. Un rientro prezioso per Gian Piero Gasperini, che riabbraccia così una pedina importante per le sue rotazioni sugli esterni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Angelino torna a disposizione: lo spagnolo rientra in gruppo dopo due mesi

Leggi anche questi approfondimenti

Gli aggiornamenti su Angelino! Dopo due mesi di stop a causa della bronchite asmatica, sembra finalmente esserci un miglioramento per il terzino sinistro della Roma. Come riporta Il Messaggero, Angeliño sarà sottoposto a nuovi esami nei prossimi giorni - facebook.com Vai su Facebook

"G.M.M. S.A.S. DI ROMAGNOLI ANGELO" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Roma, Dybala e Bailey convocati contro il Midtiylland - Midtiylland della 5ª giornata di League Phase in Europa League ... Da gianlucadimarzio.com

Roma-Midtjylland, i convocati di Gasperini: torna Dybala. La scelta su Hermoso - Dopo la bella vittoria contro la Cremonese, la Roma domani torna in campo in Europa League per sfidare il Midtjylland. Riporta msn.com

Roma, quanto torna Angeliño dall'infortunio: le ultime sulle sue condizioni - Lo spagnolo non si vede in campo dal 28 settembre, in quel caso un’ora contro il Verona. Lo riporta msn.com

Roma, Bailey verso il rientro ma Gasperini è in allarme per Angelino: la situazione e le alternative - Il terzino spagnolo è fuori da oltre 10 giorni per una influenza e anche oggi ha fatto lavoro specifico: il tour de force è alle porte e Gasperini non ha molte soluzioni La Roma prosegue gli ... Si legge su calciomercato.it

Roma, i convocati di Gasperini per l'Udinese: Ferguson non ce la fa, ancora fuori Angelino - Sono ventuno i giocatori a disposizione del tecnico dei giallorossi per la sfida all'Olimpico, valida per l'undicesima giornata di Serie A ... msn.com scrive

Roma, tornano i nazionali: si rivede Bailey. Angeliño in dubbio, pronto Tsimikas - Inter Gasperini può contare su quasi tutto il gruppo al completo. Si legge su ilmessaggero.it