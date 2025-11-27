Venerus il nuovo singolo è Sentire feat Angelina Mango

Sentire è il nuovo singolo di Venerus, in collaborazione con Angelina Mango, in uscita venerdì 28 novembre su tutte le piattaforme digitali per Emi Records Universal Music Italia. Una traccia sospesa e delicata, che si inserisce nel mosaico sonoro del nuovo album Speriamo, ampliandone l'immaginario e unendo due tra le penne più innovative ed emotive della scena italiana contemporanea. Con Sentire, Venerus torna ad abitare quello spazio fragile in cui la musica diventa domanda, apertura, movimento interiore.

