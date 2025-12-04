Angelina Mango la pausa è finita | l’annuncio del tour a sorpresa Lo stop che aveva preoccupato i fan e il recupero | le date dei concerti

Angelina Mango ha spiazzato i suoi fan annunciando il ritorno live con un nuovo tour dopo la pausa che aveva fatto preoccupare per le sue condizioni di salute. La cantautrice ha scelto di ripartire con gradualità, optando per i teatri anziché i grandi palazzetti. Il tour, intitolato « Nina canta nei teatri », prenderà il via il 2 marzo da Napoli e toccherà dieci città italiane: Roma, Catania, Palermo, Bari, Torino, Bologna, Fermo, Firenze e Milano. I biglietti sono già disponibili in prevendita su Livenation.it. «Nina canta nei teatri (mi mancava da morire impazzisco non ce la faccio ad aspettare marzo ti rendi conto ma chi l’avrebbe detto aiutoooooooo)», ha scritto entusiasta sul suo profilo Instagram. 🔗 Leggi su Open.online