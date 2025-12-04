Angelina Mango la pausa è finita | l’annuncio del tour a sorpresa Lo stop che aveva preoccupato i fan e il recupero | le date dei concerti
Angelina Mango ha spiazzato i suoi fan annunciando il ritorno live con un nuovo tour dopo la pausa che aveva fatto preoccupare per le sue condizioni di salute. La cantautrice ha scelto di ripartire con gradualità, optando per i teatri anziché i grandi palazzetti. Il tour, intitolato « Nina canta nei teatri », prenderà il via il 2 marzo da Napoli e toccherà dieci città italiane: Roma, Catania, Palermo, Bari, Torino, Bologna, Fermo, Firenze e Milano. I biglietti sono già disponibili in prevendita su Livenation.it. «Nina canta nei teatri (mi mancava da morire impazzisco non ce la faccio ad aspettare marzo ti rendi conto ma chi l’avrebbe detto aiutoooooooo)», ha scritto entusiasta sul suo profilo Instagram. 🔗 Leggi su Open.online
Altri contenuti sullo stesso argomento
L’annuncio che stavamo aspettando: dopo mesi di assenza dal palco, Angelina Mango ha annunciato il suo nuovo tour nei teatri italiani! Si parte il 2 marzo 2026 da Napoli, per 10 date in altrettante città. Chi è già lì per “Nina nei teatri”? . . #RDSnews #RD - facebook.com Vai su Facebook
«Nina canta nei teatri»: il ritorno sul palco di Angelina Mango a marzo passa anche da Bari. E l'album «caramè» arriva in formato fisico Vai su X
Angelina Mango, la pausa è finita: l’annuncio del tour a sorpresa. Lo stop che aveva preoccupato i fan e il recupero: le date dei concerti - La vincitrice di Sanremo 2024 riparte dai teatri con la prima tappa a Napoli. Da open.online
Angelina Mango torna live con un tour nei teatri: l’annuncio che tutti aspettavano, ecco le date - Il ritorno live di Angelina Mango è ufficiale: la cantante annuncia il tour nei teatri “Nina canta nei teatri”. Lo riporta rds.it
Angelina Mango torna in concerto: rivelate le date del prossimo tour - Dopo la pausa dal mondo della musica, Angelina Mango è tornata più in forma che mai e oltre al nuovo album è pronta a lanciare il suo nuovo tour: ecco dove e quando si terranno i concerti. msn.com scrive
Angelina Mango rompe il silenzio dopo la pausa social: “Sono viva”/ Ansia dei fan, cosa le è successo? - Angelina Mango è tornata sui social dopo un lungo periodo di silenzio: ecco cosa ha rivelato la cantante in seguito alla pausa. Lo riporta ilsussidiario.net
Angelina Mango: diario “caramé” e “Nina canta nei teatri” - Angelina Mango e caramé con il tour intimo "Nina canta nei teatri". Secondo lagazzettadellospettacolo.it
Angelina Mango, il ritorno sul palco: annunciate le date del tour nei teatri - Biglietti disponibili da domani, giovedì 4 dicembre alle 12:00 in prevendita MyLn e da venerdì 5 dicembre alle 12:00 in prevendita generale ... Secondo msn.com