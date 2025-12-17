Esnaider | Mio figlio è morto il giorno di Natale la vita è stata dura solo una volta ma non la perdonerò mai
Juan Eduardo Esnaider condivide il dolore profondo per la perdita del figlio Fernando, scomparso a soli 17 anni il giorno di Natale. In questa testimonianza, l’ex calciatore rivela come quell’evento abbia segnato la sua vita, lasciando un vuoto incolmabile e un dolore che non si è mai attenuato.
Juan Eduardo Esnaider racconta il dolore mai superato per la morte del figlio Fernando, scomparso a 17 anni il giorno di Natale. A quasi tredici anni dalla tragedia, l’ex attaccante della Juventus confessa che quella ferita resta impossibile da rimarginare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Andrea Vianello: “Non tornerò a condurre. La Rai è stata un pezzo di vita, ma non c’era più prospettiva”
Leggi anche: “Ho un tumore del sangue e questo Natale sarebbe potuto essere l’ultimo della mia vita, ma mio figlio di 9 anni mi ha salvato la vita”: la storia di Nick Mondek
Esnaider: “Mio figlio è morto il giorno di Natale, la vita è stata dura solo una volta ma non la perdonerò mai” - Juan Eduardo Esnaider racconta il dolore mai superato per la morte del figlio Fernando, scomparso a 17 anni il giorno di Natale ... fanpage.it
Ex Juventus Esnaider non si dà pace per la morte del figlio 17enne: "Non mi riprenderò mai" - L'ex attaccante bianconero ha ricordato la scomparsa del figlio Fernando, avvenuta nel 2012: Non lo perdonerò mai alla ... sport.virgilio.it
ULTIM’ORA Il regista Roberto Reiner e la moglie Michele Singer trovati morti in casa. Arrestato il figlio della coppia, cosa è emerso: https://fanpa.ge/zcAGy - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.