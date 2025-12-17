Esnaider | Mio figlio è morto il giorno di Natale la vita è stata dura solo una volta ma non la perdonerò mai

Juan Eduardo Esnaider condivide il dolore profondo per la perdita del figlio Fernando, scomparso a soli 17 anni il giorno di Natale. In questa testimonianza, l’ex calciatore rivela come quell’evento abbia segnato la sua vita, lasciando un vuoto incolmabile e un dolore che non si è mai attenuato.

