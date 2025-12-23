Torture e violenze sessuali nel centro della Croce Rossa | Mio figlio da quel giorno non sorride più

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di operatori sanitari che operava all'interno del CEM della Croce Rossa deve rispondere di accuse molto gravi come maltrattamenti, tortura e perfino violenza sessuale nei confronti di pazienti disabili. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Corinne Clery: “Mio figlio mi ha denunciata, da lui ho subito violenze psicologiche. Non mi sento più una mamma”

Leggi anche: L’operatrice della Croce Rossa: “Luca Vildoza mi ha preso per il collo e sollevato da terra”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

«Noi ucraine sopravvissute alle torture. Prima l'elettroshock e poi gli stupri»; Israele verso propria “Alligator Alcatraz”, proposta di Ben Gvir di costruzione carcere circondato da coccodrilli per detenuti palestinesi.

torture violenze sessuali centroTorture e violenze sessuali nel centro della Croce Rossa: “Mio figlio da quel giorno non sorride più” - Un gruppo di operatori sanitari che operava all'interno del CEM della Croce Rossa deve rispondere di accuse molto gravi come maltrattamenti, tortura e ... fanpage.it

Violenza sessuale: dal testo di riforma alla prassi giudiziaria - L'articolo vuole offrire un'analisi criminologica della proposta di modifica dell'articolo 609 bis del codice penale sulla violenza sessuale ... diritto.it

Teatro Due, violenza sessuale, i Centri antiviolenza: “Una sentenza che rompe il silenzio” - Coordinamento regionale e Centro antiviolenza: "La violenza contro le donne è strutturale e legata ai rappor ... parmatoday.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.