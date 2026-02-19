Andrea Pucci risponde all’imitazione di Fiorello | Goditi un po’ di più la vita

Fiorello nel programma radiofonico La Pennicanza ha imitato Andrea Pucci e ciò avrebbe infastidito il comico tanto da provocare la sua risposta Quasi un botta e risposta quello tra Fiorello e Andrea Pucci. Il comico milanese torna a parlare dopo la vicenda che lo ha visto al centro delle critiche riguardanti il suo repertorio comico e le sue posizioni politiche, tanto da farlo rinunciare alla co-conduzione del Festival di Sanremo. Dopo aver ricevuto il tapiro d’oro di Striscia la Notizia da Valerio Staffelli, Pucci non ha mancato occasione per replicare all’imitazione del conduttore radiofonico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Sanremo 2026, Pucci riceve il Tapiro da Striscia e punge Fiorello dopo l'imitazione: "Goditi la vita..."Andrea Pucci ha ricevuto il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia a Sanremo 2026, dopo aver preso in giro Fiorello durante la serata.

Andrea Pucci attacca Fiorello: “Ha coronato la sua carriera facendo la mia imitazione. Dai, non mollare, svegliati tutte le mattine alle quattro…”Andrea Pucci ha criticato Fiorello, accusandolo di aver concluso la sua carriera imitandolo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Conad risponde ad Andrea Pucci dopo l'evento annullato, ha violato la privacy di una nostra collaboratrice; Pucci rinuncia a Sanremo dopo le polemiche e Giorgia Meloni interviene. Cosa è successo; Le priorità della premier: il comico Pucci a Sanremo; Pucci e la rinuncia a Sanremo: cosa è successo e perché ha detto no al Festival.

Conad risponde ad Andrea Pucci dopo l'evento annullato, ha violato la privacy di una nostra collaboratriceL’azienda accusa Pucci anche di aver violato la privacy di una dipendente: Non possiamo, però, non esprimere il nostro disappunto per la sua reazione scomposta, con la pubblicazione di un contenuto ... virgilio.it

Andrea Pucci attacca Fiorello: Ha coronato la sua carriera facendo la mia imitazione. Dai, non mollare, svegliati tutte le mattine alle quattro…Dopo la rinuncia a Sanremo 2026, il comico commenta: La mia comicità è diventata di estrema destra e non risparmia Fiorello ... ilfattoquotidiano.it

Andrea Pucci si sfoga dopo il Tapiro di Striscia e ne ha per tutti... facebook

Il comico Andrea Pucci ha rinunciato a Sanremo dopo le polemiche. A commentare la scelta, a #dimartedi, sono stati Luca e Paolo. x.com