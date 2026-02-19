Andrea Pucci risponde all’imitazione di Fiorello | Goditi un po’ di più la vita
Andrea Pucci si infastidisce dopo l’imitazione di Fiorello durante una trasmissione radiofonica, La Pennicanza, e risponde con un messaggio diretto. Fiorello aveva scherzato sul suo modo di parlare, suscitando la reazione del comico, che ha invitato il collega a “godersi di più la vita”. La polemica tra i due si è accesa sui social, dove Pucci ha scritto in modo deciso, puntando il dito contro l’ironia di Fiorello. La discussione ha attirato l’attenzione dei fan di entrambi.
Fiorello nel programma radiofonico La Pennicanza ha imitato Andrea Pucci e ciò avrebbe infastidito il comico tanto da provocare la sua risposta Quasi un botta e risposta quello tra Fiorello e Andrea Pucci. Il comico milanese torna a parlare dopo la vicenda che lo ha visto al centro delle critiche riguardanti il suo repertorio comico e le sue posizioni politiche, tanto da farlo rinunciare alla co-conduzione del Festival di Sanremo. Dopo aver ricevuto il tapiro d’oro di Striscia la Notizia da Valerio Staffelli, Pucci non ha mancato occasione per replicare all’imitazione del conduttore radiofonico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
