Sanremo 2026 Pucci riceve il Tapiro da Striscia e punge Fiorello dopo l' imitazione | Goditi la vita

Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia, ha intercettato Andrea Pucci e gli ha consegnato il Tapiro d’oro, dopo che il comico ha fatto un passo indietro facendo sapere di avere deciso di non presentarsi a Sanremo 2026, nonostante Carlo Conti lo avesse annunciato come co-conduttore. Nel ricevere il riconoscimento del Tg satirico, lo showman ha lanciato una stoccata a Fiorello, che lo ha ironicamente imitato nei giorni scorsi. Sanremo 2026, Striscia consegna il Tapiro ad Andrea Pucci La stoccata a Fiorello L'imitazione di Fiorello alla Pennicanza Sanremo 2026, Striscia consegna il Tapiro ad Andrea Pucci “La mia comicità è diventata di estrema destra, quindi non si può più sentire”, ha dichiarato beffardamente Pucci al microfono di Staffelli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

