Sanremo 2026 Pucci riceve il Tapiro da Striscia e punge Fiorello dopo l' imitazione | Goditi la vita

Andrea Pucci ha ricevuto il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia a Sanremo 2026, dopo aver preso in giro Fiorello durante la serata. La causa è stata l’imitazione del conduttore, che ha fatto sorridere il pubblico, ma ha anche scatenato qualche commento pungente. Pucci ha commentato con un sorriso: “Goditi la vita…”, lasciando intendere che non si prende troppo sul serio. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, mentre il comico ha mostrato il premio con soddisfazione.
Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia, ha intercettato Andrea Pucci e gli ha consegnato il Tapiro d’oro, dopo che il comico ha fatto un passo indietro facendo sapere di avere deciso di non presentarsi a Sanremo 2026, nonostante Carlo Conti lo avesse annunciato come co-conduttore. Nel ricevere il riconoscimento del Tg satirico, lo showman ha lanciato una stoccata a Fiorello, che lo ha ironicamente imitato nei giorni scorsi. Sanremo 2026, Striscia consegna il Tapiro ad Andrea Pucci La stoccata a Fiorello L'imitazione di Fiorello alla Pennicanza Sanremo 2026, Striscia consegna il Tapiro ad Andrea Pucci “La mia comicità è diventata di estrema destra, quindi non si può più sentire”, ha dichiarato beffardamente Pucci al microfono di Staffelli. 🔗 Leggi su Virgilio.it
