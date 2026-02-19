Andrea è il primo reale britannico arrestato nell'era moderna l'esperto | Per la Corona macchia indelebile

Andrea Mountbatten-Windsor, fratello di re Carlo III, è il primo reale britannico arrestato nell’era moderna. La causa è la presunta condivisione di documenti governativi con Jeffrey Epstein, il finanziere coinvolto in scandali. L’arresto si è verificato dopo che le autorità hanno trovato prove di comunicazioni tra Andrea e Epstein, sollevando sospetti sulla sua condotta. La notizia ha fatto scalpore, coinvolgendo la famiglia reale in un caso che potrebbe avere ripercussioni sulla sua immagine pubblica. L’intera vicenda resta sotto stretta sorveglianza delle forze dell’ordine.

