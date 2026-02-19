Andrea è il primo reale britannico arrestato nell'era moderna l'esperto | Per la Corona macchia indelebile
Andrea Mountbatten-Windsor, fratello di re Carlo III, è il primo reale britannico arrestato nell’era moderna. La causa è la presunta condivisione di documenti governativi con Jeffrey Epstein, il finanziere coinvolto in scandali. L’arresto si è verificato dopo che le autorità hanno trovato prove di comunicazioni tra Andrea e Epstein, sollevando sospetti sulla sua condotta. La notizia ha fatto scalpore, coinvolgendo la famiglia reale in un caso che potrebbe avere ripercussioni sulla sua immagine pubblica. L’intera vicenda resta sotto stretta sorveglianza delle forze dell’ordine.
Andrea Mountbatten-Windsor, fratello di re Carlo III, è stato arrestato per presunta condivisione di documenti governativi con il finanziere Jeffrey Epstein. "È una macchia indelebile nella storia della monarchia britannica", ha detto a Fanpage.it il giornalista Vittorio Sabadin, esperto di Royal Family.🔗 Leggi su Fanpage.it
Caso Epstein, arrestato l’ex principe Andrea: Passò informazioni riservate al finanziere pedofilo. Re Carlo: La legge faccia il suo corsoIl duca di York accusato di aver condiviso dati sensibili con il finanziere pedofilo durante il suo ruolo di emissario commerciale britannico ... ilfattoquotidiano.it
