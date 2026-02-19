Andrea di Windsor è stato arrestato a Londra, legato a un’indagine su Jeffrey Epstein. Le autorità britanniche hanno fermato il membro della famiglia reale dopo aver ricevuto nuovi indizi su presunte attività illecite. L’arresto avviene a pochi giorni da un blitz nelle sue proprietà, durante il quale sono stati trovati documenti sospetti. La svolta nelle indagini ha alimentato un grande interesse pubblico, con testimoni che parlano di incontri riservati e conversazioni criptate. La vicenda continua a tenere sotto pressione la famiglia reale britannica.

Londra, 19 febbraio 2026 – Andrea Mountbatten-Windsor è stato arrestato. Svolta a Londra nelle indagini sul caso Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo americano con cui il fratello di Re Carlo aveva rapporti stretti. Il sospetto è che l’ex principe abbia condiviso informazioni riservate con Epstein negli anni in cui era emissario commerciale del governo britannico. In mattinata la polizia della Thames Valley ha diffuso una nota stampa in cui informava di aver in arresto “un uomo sulla sessantina del Norfolk” senza indicarne le generalità, e di stare effettuando “perquisizioni presso vari indirizzi nel Berkshire e nel Norfolk". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Andrea di Windsor arrestato a Londra, svolta nell’inchiesta sul caso Epstein

