Re Carlo si dice pronto a collaborare con la polizia nell’indagine su Andrea. Nonostante abbia privato il fratello dei titoli e dei privilegi, le accuse legate ai file di Epstein continuano a coinvolgere Buckingham Palace. Il monarca ha fatto sapere di essere disponibile a supportare le autorità nelle verifiche, che continuano a scoperchiare dettagli inquietanti sul passato del duca di York.

Non è bastato privare Andrea dei titoli e dei privilegi reali. Quello che sta emergendo dagli Esptein files intorno al coinvolgimento del “fu” principe nel giro del finanziare pedofilo continua a lambire Buckingham Palace, tanto da spingere re Carlo a far sapere di essere «pronto» a sostenere la polizia nella sua valutazione delle accuse contro il fratello. Su Andrea, oltre allo scandalo sessuale, ora pesa un sospetto perfino più pesante, se pensato in ottica di fedeltà al ruolo, allo Stato e alla “Ditta”: al vaglio della polizia di Thames Valley c’è l’ipotesi che l’ex principe abbia passato a Epstein documenti riservati quando ricopriva l’incarico di inviato commerciale del Regno Unito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Caso Epstein, re Carlo «pronto a collaborare con la polizia» nell’inchiesta su Andrea

Re Carlo III manifesta pubblicamente la sua preoccupazione per le accuse contro Mountbatten-Windsor.

Re Carlo ha spinto suo fratello, Andrea, a lasciare la Royal Lodge.

