Caso Epstein da Re Carlo profonda preoccupazione per condotta Andrea

Re Carlo III manifesta pubblicamente la sua preoccupazione per le accuse contro Mountbatten-Windsor. Durante un evento ufficiale, il sovrano ha detto di essere molto preoccupato per le recenti rivelazioni sulla condotta dell’uomo e ha sottolineato di seguire con attenzione la vicenda. È la prima volta che il re si esprime così chiaramente su questa questione, esprimendo una posizione forte e senza mezzi termini.

Re Carlo III “ha espresso chiaramente, con parole e azioni senza precedenti, la sua profonda preoccupazione per le accuse che continuano a venire alla luce riguardo alla condotta del signor Mountbatten-Windsor “. Lo afferma in una dichiarazione Buckingham Palace, in riferimento all’ex principe Andrea. La dichiarazione giunge dopo che la polizia ha fatto sapere che sta valutando segnalazioni secondo cui l’ex principe Andrea, ora noto come Andrew Mountbatten-Windsor, avrebbe condiviso con Epstein informazioni riservate. La Thames Valley Police, che serve le zone a ovest di Londra, compresa l’ex residenza dell’ex membro della famiglia reale a Windsor, ha avviato l’indagine dopo che alcuni organi di informazione hanno riportato la notizia di alcune e-mail che suggeriscono che l’allora principe abbia inviato a Epstein dei report relativi a un viaggio nel Sud-Est asiatico compiuto nel 2010 in qualità di inviato britannico per il commercio internazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso Epstein, da Re Carlo “profonda preoccupazione per condotta” Andrea Approfondimenti su Re Carlo III “Profonda preoccupazione”. William e Kate turbati dai file Epstein William e Kate sono stati visti visibilmente turbati, dopo aver preso visione dei file Epstein. Caso Epstein, pressing di Carlo dopo lo scandalo: Andrea ha lasciato la Royal Lodge Re Carlo ha spinto suo fratello, Andrea, a lasciare la Royal Lodge. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Re Carlo III Argomenti discussi: Andrea, ex principe senza vergogna: via da Windsor nella notte. Le foto nei file di Epstein e un nuovo scandalo: sesso nelle residenze reali; L’ex principe Andrea lascia il Royal Lodge dopo lo scandalo Epstein; Il dossier che racconta le cene dell’ex principe Andrea con Epstein e l’invito a Buckingham Palace; Comunicazione Italiana. Epstein, anche re Carlo scarica Andrea: «Pronti a fornire il nostro sostegno alla polizia. La nostra solidarietà alle vittime»Andrea Mountbatten Windsor è ormai un problema che la monarchia non intende più gestire. Dopo le prese di distanza di William e Kate, arriva anche la posizione ufficiale di re ... corriereadriatico.it Caso Epstein, re Carlo pronto a collaborare con la polizia su Andrea(ANSA) - LONDRA, 09 FEB - Re Carlo III è pronto a dare sostegno, se richiesto, alla polizia britannica incaricata di valutare l'eventuale rilevanza penale delle informazioni confidenziali che l'ex p ... msn.com A metterlo repentinamente alla porta, dopo le ultime rivelazioni del caso Epstein, sarebbero stati Re Carlo e il principe William. Ora l’ultimogenito della Regina Elisabetta vivrebbe nel Norfolk x.com Caso Epstein, valanga a Downing Street: dimessi due uomini chiave di Starmer. Link nel primo commento facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.