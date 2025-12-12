Re Carlo parla del suo tumore | un gesto senza precedenti nella storia della monarchia

Re Carlo III ha deciso di condividere pubblicamente la sua esperienza con il tumore, un gesto senza precedenti nella storia della monarchia britannica. Questa sera, alle 20, Channel 4 trasmetterà un discorso registrato del sovrano, segnando un momento di apertura e trasparenza nella comunicazione ufficiale della famiglia reale.

Questa sera, alle 20, Channel 4 trasmetterà un discorso registrato di Re Carlo III che segnerà una svolta nella comunicazione della casa reale. Il sovrano affronterà pubblicamente la sua battaglia contro il cancro, rompendo un tabù radicato da decenni riguardo alla salute dei monarchi britannici. Il messaggio andrà in onda all’interno dell’appuntamento annuale “ Stand Up To Cancer 2025 ”, iniziativa promossa da Cancer Research UK e dall’emittente televisiva. Una diagnosi che ha cambiato l’agenda reale. Carlo, oggi 77 anni, aveva ricevuto una diagnosi oncologica nel febbraio 2024. La malattia era stata individuata durante un ricovero programmato per un intervento alla prostata. Ilgiornale.it

Re Carlo parlerà questa sera in tv del suo cancro, mossa senza precedenti di un sovrano britannico - Carlo III che nel gennaio 2024 fu ricoverato alla London Clinic e operato, non ha mai rivelato che tipo di forma tumorale e come proceda la cura ... corriere.it

Re Carlo e il tumore: «Stasera parlerà della sua battaglia contro la malattia». L'annuncio storico: è la prima volta - Da tempo si conoscono, seppur approssimativamente, le sue condizioni di salute: ma questa sera, venerdì 12 dicembre, Re Carlo III ne ... msn.com

