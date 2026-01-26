L’Artico gela il mondo il vortice polare collassa | la minaccia delle bombe ecologiche invernali

Le temperature record dell’Artico e il collasso del vortice polare stanno portando a un'intensa ondata di freddo in America, con conseguenze significative su aree densamente popolate. Questi eventi climatici estremi rappresentano una crescente minaccia ambientale, spesso indicate come “bombe ecologiche” invernali. Comprendere le cause e gli impatti di questo fenomeno è fondamentale per valutare le sfide future legate ai cambiamenti climatici.

L’America sta letteralmente congelando sotto il peso di un’ondata artica senza precedenti, con temperature che hanno raggiunto i -30 gradi, paralizzando intere metropoli e lasciando oltre un milione di persone al buio. Ma mentre gli Stati Uniti combattono contro bufere e voli cancellati, gli scienziati guardano con apprensione al cielo: il colpevole di questo caos è il vortice polare, un gigante atmosferico che, indebolendosi, minaccia di invadere anche l’Europa nel corso di febbraio. Per comprendere la portata del dramma, bisogna immaginare il vortice polare come un sistema di bassa pressione che normalmente tiene l’aria gelida “imprigionata” sopra l’Artico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Il vortice polare che interessa l’Italia contribuisce a condizioni climatiche estreme, con conseguenze sulla stabilità ambientale e sull’economia.

