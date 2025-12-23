In treno verso il Circolo Polare Artico | viaggio in Finlandia sul Santa Claus Express tra mercatini e aurore boreali

In treno verso il Circolo Polare Artico, il Santa Claus Express collega Helsinki a Rovaniemi, offrendo un percorso tra paesaggi innevati, mercatini natalizi e aurore boreali. Questo viaggio permette di scoprire la Finlandia in modo comodo e autentico, attraversando foreste e città illuminate, e immergendosi nelle tradizioni natalizie più radicate. Un’esperienza pensata per chi desidera vivere l’atmosfera del Nord in modo semplice e naturale.

Quando la notte avvolge Helsinki e le prime stelle punteggiano il cielo artico, un treno a due piani si prepara a lasciare la capitale finlandese per un viaggio che attraversa foreste innevate, città illuminate e tradizioni natalizie che affondano le radici nei secoli. Il Santa Claus Express non è semplicemente un mezzo di trasporto: è un'esperienza che riconcilia il viaggiatore con il ritmo lento della natura nordica, con l'attesa e con la magia di svegliarsi oltre il Circolo Polare Artico. Il viaggio da Helsinki a Rovaniemi dura circa 12 ore e offre la possibilità di attraversare la Finlandia nel modo più autentico possibile.

Da Helsinki a Rovaniemi: il treno per il circolo polare artico finlandese

