L’Inter ha scoperto quanto sia difficile affrontare il BodøGlimt a nord del Circolo polare artico. La squadra italiana ha perso 2-0 in Norvegia, sotto una pioggia battente e con temperature molto basse. La partita si è giocata in condizioni estreme, rendendo difficile il gioco per entrambe le squadre. Questa sconfitta dimostra quanto il clima e il campo influenzino le partite di calcio in zone così fredde e remote. Chi vorrà sfidare il BodøGlimt dovrà prepararsi a queste sfide estreme.

Affrontare il BodøGlimt in Norvegia è complicato anche per le migliori squadre di calcio europee: l'ultima a scoprirlo è stata l'Inter Mercoledì sera l'Inter ha perso 3-1 in casa del BodøGlimt nell'andata dei playoff di Champions League, complicandosi parecchio le cose per la qualificazione agli ottavi di finale. Il BodøGlimt viene dalla cittadina norvegese di Bodø (Glimt vuol dire fulmine), circa 42mila abitanti e soprattutto 300 chilometri a nord del Circolo polare artico. È il posto più a nord in cui si sia mai giocata la Champions League, e anche per le più forti squadre d'Europa è una trasferta complicata per motivi logistici, climatici e calcistici.