Ancora troppe vittime sulle strade Modena30 e la rete ARIA scendono in piazza

Modena30 e la rete ARIA sono scese in piazza per denunciare le numerose vittime sulle strade della città. La causa principale sono i troppi incidenti causati da comportamenti imprudenti e dalla scarsa attenzione alla sicurezza. Sabato 21 febbraio, le associazioni hanno organizzato una manifestazione che si concluderà alle 15:00 in Largo Garibaldi, all’incrocio con Viale Trento Trieste. Centinaia di cittadini si sono già iscritti per chiedere interventi concreti e miglioramenti nelle misure di sicurezza stradale.

Sabato 21 febbraio la mobilitazione cittadina per denunciare "un'emergenza violenza stradale". Flash mob in largo Garibaldi "La decisione di scendere in piazza, già programmata, assume un significato ancora più urgente alla luce del grave incidente avvenuto il 17 febbraio in Piazzale Bruni. Una persona in bici di 53 anni è attualmente ricoverata in terapia intensiva con prognosi riservata. A lui e alla sua famiglia va il nostro pensiero e la speranza che possa superare questo momento critico", spiegano le associazioni. "Indipendentemente dalla dinamica specifica della collisione — che sarà accertata dalle autorità — e dalle criticità già denunciate riguardo al cantiere dell'ex Cinema Principe, un fatto è inoppugnabile: Modena è diventata un ambiente urbano che punisce, spesso gravemente, chi sceglie di muoversi a piedi o in bicicletta.