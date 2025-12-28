Rete vecchia e guasti È allarme illuminazione | Troppe strade al buio

Le luci che si spengono, le strade che restano al buio, le segnalazioni che si moltiplicano quartiere dopo quartiere. Durante la lunga discussione sul Bilancio di previsione 2026-2028, approvato nella notte tra lunedì e martedì scorsi, il tema dell’illuminazione pubblica è diventato uno dei nodi più sensibili del confronto politico a Monza. A sollevare con forza la questione sono stati i consiglieri che siedono sui banchi della minoranza, dal centrodestra alla lista Civicamente. "Cosa sta succedendo con l’illuminazione?", chiede in aula Paolo Piffer, dando voce alle lamentele che arrivano quotidianamente dai quartieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rete vecchia e guasti. È allarme illuminazione: "Troppe strade al buio" Leggi anche: Monza, scoppia l’emergenza quartieri al buio: tecnici al lavoro per scovare i guasti all’impianto di illuminazione Leggi anche: A Napoli allarme lampioni fulminati: l’elenco delle strade con scarsa illuminazione da Posillipo a Ponticelli Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Rete vecchia e guasti. È allarme illuminazione: "Troppe strade al buio" - Le luci che si spengono, le strade che restano al buio, le segnalazioni che si moltiplicano quartiere dopo quartiere. ilgiorno.it

Crollo Faito, dalla funivia alla Circum. Guasti e rete vecchia: «Verificare tutte le linee» - In Eav, come in tutte le società del trasporto pubblico locale d’Italia, dietro il termine sicurezza si nasconde spesso un coacervo di protocolli da rispettare, formazione da garantire ai dipendenti, ... ilmattino.it

Ferrovie troppo vecchie, guasti e ritardi continui bloccano la rete: Udine e Pordenone, due città dimenticate - Un'altra linea ferroviaria che collega il Friuli Venezia Giulia al Veneto è in questi mesi sotto i ferri. ilgazzettino.it

Santo Stefano, per noi di Rete Civica, la vecchia Rete Civica, vuol dire Stefano Tanzi. Un ricordo che resta uguale nel tempo e che ognuno di noi porta giustamente nel cuore. Un grande amico, una grande persona, un gentiluomo e ogni anno che passa ci ma - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.