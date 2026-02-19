Ancora lavori agli impianti elettrici interruzione della corrente in molti viali della città
Martedì 24 febbraio, a Riccione, molti viali resteranno senza corrente a causa di lavori sugli impianti elettrici. E-Distribuzione effettuerà interventi programmati per aggiornare le infrastrutture, che richiederanno la sospensione dell’energia in diverse zone della città. Le strade interessate includono il centro e alcune vie periferiche, dove si prevedono disagi per i residenti e i commercianti. La società ha avvisato che l’interruzione durerà alcune ore, invitando gli abitanti a pianificare di conseguenza. La città si prepara a un’interruzione temporanea di energia.
Prevista un'interruzione programmata dell’energia elettrica a causa di lavori inderogabili sugli impianti da parte di e-Distribuzione Martedì, 24 febbraio, a Riccione è prevista un'interruzione programmata dell’energia elettrica a causa di lavori inderogabili sugli impianti da parte di e-Distribuzione. A comunicarlo è l'amministrazione comunale. L'intervento è programmato per il pomeriggio, precisamente dalle ore 13,45 alle ore 18, e riguarderà esclusivamente i clienti alimentati in bassa tensione. Le utenze interessate si trovano in viale Ceccarini dai civici 191 a 197, 205, dal 209 al 211, 215, dal 219 al 221, dal 225 al 229 (inclusi i civici 195a e 219b), dal civico 196 al 202 e i civici 200a, 200b, 202a e 202x.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Blackout programmato a Riccione: mercoledì stop alla corrente in diversi viali della cittàMercoledì 18 febbraio, Riccione si fermerà per alcune ore a causa di un blackout programmato che interesserà diversi viali della città.
