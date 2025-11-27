AIPo lavori nell’alveo della Parma per fermare le erosioni spondali e migliorare il deflusso della corrente

Parmatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AIPo (Agenzia Interregionale per il fiume Po) ha avviato un intervento di sistemazione e miglioramento dell’alveo del torrente Parma nel tratto cittadino, tra Ponte di Mezzo e Ponte delle Nazioni. I lavori consistono, in particolare, nella manutenzione straordinaria del muro spondale posto in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

aipo lavori nell8217alveo della parma per fermare le erosioni spondali e migliorare il deflusso della corrente

© Parmatoday.it - AIPo, lavori nell’alveo della Parma per fermare le erosioni spondali e migliorare il deflusso della corrente

Altre letture consigliate

Manutenzione sul Crostolo. AiPo: "Lavori imminenti" - La risposta dopo la segnalazione di Stecco sulla ’giungla’ nell’alveo del torrente "Abbiamo ricevuto i fondi, provvederemo quanto prima a metterlo in sicurezza". Come scrive ilrestodelcarlino.it

Chiusa l'indagine sull'ex direttore Aipo e un altro arresto - Nuovo arresto nell'ambito dell'inchiesta che vede indagato dal febbraio del 2023 l'ex direttore di Aipo Meuccio Berselli, accusato di corruzione e peculato. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Aipo Lavori Nell8217alveo Parma