AIPo lavori nell’alveo della Parma per fermare le erosioni spondali e migliorare il deflusso della corrente
AIPo (Agenzia Interregionale per il fiume Po) ha avviato un intervento di sistemazione e miglioramento dell’alveo del torrente Parma nel tratto cittadino, tra Ponte di Mezzo e Ponte delle Nazioni. I lavori consistono, in particolare, nella manutenzione straordinaria del muro spondale posto in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
