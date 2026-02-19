Ancona via Soderini a rischio cedimento | lavori insufficienti e preoccupazione per i residenti Riapertura incerta

A causa di lavori sbagliati, via Soderini ad Ancona rimane a rischio cedimento, preoccupando residenti e automobilisti. Nonostante le recenti opere di consolidamento lungo il torrente Aspio, alcuni tratti della strada continuano a mostrare crepe e instabilità. La riparazione si è rivelata insufficiente e la riapertura è ancora incerte, alimentando i timori di un possibile crollo. I residenti chiedono interventi più efficaci per mettere in sicurezza l’area prima di tornare alla normalità. La situazione resta critica e ancora aperta a sviluppi.

Via Soderini, Ancona: La Strada Fragile e l'Attesa dei Cittadini. Ancona è stretta nella morsa di un dibattito sulla sicurezza di via Soderini, arteria cruciale per la viabilità locale, dove persistono cedimenti nonostante gli interventi di messa in sicurezza del torrente Aspio. La riapertura, prevista per marzo, è ora incerta, alimentando la preoccupazione dei residenti e sollevando interrogativi sull'efficacia delle misure adottate e sulla manutenzione delle infrastrutture cittadine. Le Radici del Problema: Un Torrente e una Strada a Rischio. La vicenda affonda le sue radici nel settembre 2024, quando le forti piogge avevano causato il tracimato del torrente Aspio, mettendo a rischio la stabilità della strada adiacente.