Ancona verso l' adesione alla rete Atrium | progetti comuni e valorizzazione del patrimonio urbano in chiave euopea

Ancona ha deciso di aderire alla rete Atrium, un progetto che riunisce città europee per valorizzare l’architettura del Novecento. La scelta nasce dalla volontà di promuovere progetti condivisi e interventi sul patrimonio urbano. Il Comune ha avviato i contatti con l’associazione per partecipare a iniziative culturali e di tutela degli edifici storici. L’obiettivo è rafforzare il legame tra le città e mettere in luce i valori architettonici del passato. La partecipazione di Ancona rappresenta un passo importante nel percorso di valorizzazione della memoria urbana.

ANCONA - Ancona avvia il percorso di adesione all'associazione Atrium (Architecture of Totalitarian Regimes of the XX Century in Europe's Urban Memory) e al relativo itinerario culturale europeo riconosciuto dal Consiglio d'Europa, dedicato alla valorizzazione dell'architettura del '900. La giunta ha approvato il modulo di candidatura e lo statuto dell'associazione, aprendo la strada all'ingresso della città in una rete transnazionale. L'obiettivo è favorire una fruizione consapevole di questi spazi, promuovere l'educazione alla memoria e valorizzare un patrimonio che costituisce parte integrante dell'identità urbana.